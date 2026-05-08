Um policial militar de 40 anos foi preso na terça-feira (5) sob suspeita de matar uma mulher com quem mantinha um relacionamento, em Avaré, a cerca de 260 km de São Paulo.

O feminicídio é investigado pela Polícia Civil. A arma que teria sido utilizada no crime, pertencente à Polícia Militar, foi apreendida.

A tipificação do feminicídio ocorre quando a morte decorre de violência de gênero (quando o fato de ser mulher determina a motivação do crime), por violência doméstica ou familiar.