O Paraná confirmou dois casos de hantavírus em 2026, informou nesta sexta-feira (8) a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Segundo o governo estadual, os casos não têm relação com o possível surto registrado em um navio de cruzeiro no Atlântico, no qual três pessoas morreram.

Os casos paranaenses foram registrados em Pérola d'Oeste, no sudoeste do estado, e em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O paciente de Pérola d'Oeste é um homem de 34 anos, com confirmação em abril. Já o caso de Ponta Grossa envolve uma mulher de 28 anos cujo diagnóstico foi confirmado em fevereiro.

A secretaria afirmou que não há registro de circulação no Paraná da cepa Andes, associada aos casos do cruzeiro e que pode apresentar transmissão de pessoa para pessoa. Segundo a pasta, os casos identificados no estado são da cepa silvestre, transmitida por roedores infectados, sem qualquer evidência de surto.