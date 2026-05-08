Uma massa de ar polar que chegou ao país na retaguarda de uma frente fria nesta sexta-feira (8) deve derrubar bruscamente a temperatura em 11 estados, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da empresa de meteorologia Climatempo. A condição deve se prolongar até a próxima quarta-feira (13), quando se desloca para o oceano.

O Climatempo aponta que o Sul deve ser a região mais afetada, com as temperaturas chegando a menos de 0°C em algumas cidades, com risco de geadas. Regiões de São Paulo e de Mato Grosso do Sul também podem encarar temperaturas entre 0°C e 5°C ao longo do período.

Os estados afetados são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e parte do Amazonas.