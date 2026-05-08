A designer de sobrancelhas Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, 28, morreu após ser baleada enquanto estava em um carro de aplicativo na rua Professor Henrique Costa, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira (7).

O homem apontado como autor do disparo é o policial civil Frede Uilson Souza de Jesus, lotado na 29ª DP (Madureira), conforme informou a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Ele se apresentou na tarde desta sexta-feira (8). A polícia disse ter pedido a prisão dele à Justiça.

Segundo o relato do motorista do veículo, identificado como Elizio, ele teria se envolvido em uma discussão de trânsito com o policial, que conduzia um carro branco. Conforme o depoimento, a confusão começou após uma manobra realizada em via pública.