O presidente da Câmara Municipal de Timóteo (MG), Adriano Alvarenga, denunciou que uma família precisou velar um parente na cozinha do Cemitério Jardim da Saudade por falta de capelas disponíveis no local.

A declaração foi feita durante reunião extraordinária da Câmara e repercutiu nas redes sociais da cidade. Segundo o vereador, três corpos eram velados no mesmo dia, enquanto o cemitério dipõe de apenas duas capelas.

“Nós temos quantas capelas no cemitério de Timóteo? Duas! Ontem três corpos foram velados, um na cozinha. Uma falta de vergonha da administração, de quem faz a gestão do cemitério e da funerária. Vamos apurar isso”, afirmou.