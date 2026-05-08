08 de maio de 2026
ESPANCADO

Morre vascaíno agredido em clássico contra o Flamengo

Imagens mostram que, já caído no chão, levou chute na cabeça; também teve o relógio roubado.
O torcedor do Vasco Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, morreu após briga no clássico contra o Flamengo, no último domingo (3), no Maracanã, pelo Brasileirão. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Ele foi agredido por torcedores rivais na saída do estádio. Imagens mostram que, já caído no chão, levou chute na cabeça; também teve o relógio roubado.

Nota da Polícia Civil

"O corpo de Fabiano Miranda Lopes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por necropsia para esclarecer a causa da morte. A investigação esta em andamento na 18ª DP (Praça da Bandeira), que realiza todas as diligências necessárias para o completo esclarecimento dos fatos."

