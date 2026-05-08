08 de maio de 2026
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PERIGO

Ciclone bomba coloca SC em alerta para ventos de até 100km/h

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Xanxerê/Imagem ilustrativa
A previsão indica rajadas de vento de até 100 km/h por causa de uma frente fria intensificada pela formação de um ciclone bomba entre a Argentina e o Uruguai.
A previsão indica rajadas de vento de até 100 km/h por causa de uma frente fria intensificada pela formação de um ciclone bomba entre a Argentina e o Uruguai.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para vendavais em 14 cidades de Santa Catarina entre esta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). A previsão indica rajadas de vento de até 100 km/h por causa de uma frente fria intensificada pela formação de um ciclone bomba entre a Argentina e o Uruguai.

Segundo o Inmet, há risco de queda de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações. Outras regiões catarinenses também estão sob alerta amarelo para tempestades, com previsão de chuva intensa, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.

A Defesa Civil informou que o ciclone ganha força rapidamente devido à queda acelerada da pressão atmosférica, característica dos chamados ciclones bomba. O sistema não deve atingir diretamente o Brasil, mas influencia o tempo no Sul do país.

Desde a noite dessa quinta, a passagem da nova frente fria favorece temporais isolados em Santa Catarina, com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A instabilidade se mantém ao longo da sexta-feira e também do sábado (9), quando há previsão de chuva persistente em áreas da Grande Florianópolis, Litoral Norte, Vale do Itajaí e Planalto Norte.

As cidades catarinenses em alerta para vendavais são:

  • Araranguá

  • Balneário Arroio do Silva

Balneário Gaivota

  • Ermo

  • Jacinto Machado

  • Meleiro

  • Morro Grande

  • Passo de Torres

  • Praia Grande

  • Santa Rosa do Sul

  • São João do Sul

  • Sombrio

  • Timbé do Sul

  • Turvo

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