O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para vendavais em 14 cidades de Santa Catarina entre esta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). A previsão indica rajadas de vento de até 100 km/h por causa de uma frente fria intensificada pela formação de um ciclone bomba entre a Argentina e o Uruguai.
Segundo o Inmet, há risco de queda de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações. Outras regiões catarinenses também estão sob alerta amarelo para tempestades, com previsão de chuva intensa, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.
A Defesa Civil informou que o ciclone ganha força rapidamente devido à queda acelerada da pressão atmosférica, característica dos chamados ciclones bomba. O sistema não deve atingir diretamente o Brasil, mas influencia o tempo no Sul do país.
Desde a noite dessa quinta, a passagem da nova frente fria favorece temporais isolados em Santa Catarina, com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A instabilidade se mantém ao longo da sexta-feira e também do sábado (9), quando há previsão de chuva persistente em áreas da Grande Florianópolis, Litoral Norte, Vale do Itajaí e Planalto Norte.
As cidades catarinenses em alerta para vendavais são:
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Araranguá
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Balneário Arroio do Silva
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Balneário Gaivota
Ermo
Jacinto Machado
Meleiro
Morro Grande
Passo de Torres
Praia Grande
Santa Rosa do Sul
São João do Sul
Sombrio
Timbé do Sul
Turvo