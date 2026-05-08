O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para vendavais em 14 cidades de Santa Catarina entre esta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). A previsão indica rajadas de vento de até 100 km/h por causa de uma frente fria intensificada pela formação de um ciclone bomba entre a Argentina e o Uruguai.

Segundo o Inmet, há risco de queda de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações. Outras regiões catarinenses também estão sob alerta amarelo para tempestades, com previsão de chuva intensa, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.

A Defesa Civil informou que o ciclone ganha força rapidamente devido à queda acelerada da pressão atmosférica, característica dos chamados ciclones bomba. O sistema não deve atingir diretamente o Brasil, mas influencia o tempo no Sul do país.