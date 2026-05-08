Dois policiais militares de Mato Grosso do Sul foram feitos reféns durante o roubo de um caminhão oficial na madrugada desta quinta-feira (7), em São Paulo. O veículo transportava peças de cenografia da Fundação de Cultura do estado e já foi recuperado.
Segundo informações da corporação, os militares precisaram parar o caminhão após suspeita de problema mecânico. Neste momento, três homens armados abordaram os policiais e anunciaram o assalto.
Os criminosos levaram o caminhão, a carga e objetos pessoais dos agentes. A ocorrência foi registrada em São Paulo como roubo com participação de mais de uma pessoa e subtração de arma de fogo.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo auxiliou no atendimento da ocorrência.
A PM do Mato Grosso do Sul informou que acompanha as investigações em conjunto com as forças de segurança paulistas. A corporação não detalhou se as armas dos policiais foram levadas pelos criminosos.
Com informações do Campo Grande News