Dois policiais militares de Mato Grosso do Sul foram feitos reféns durante o roubo de um caminhão oficial na madrugada desta quinta-feira (7), em São Paulo. O veículo transportava peças de cenografia da Fundação de Cultura do estado e já foi recuperado.

Segundo informações da corporação, os militares precisaram parar o caminhão após suspeita de problema mecânico. Neste momento, três homens armados abordaram os policiais e anunciaram o assalto.

Os criminosos levaram o caminhão, a carga e objetos pessoais dos agentes. A ocorrência foi registrada em São Paulo como roubo com participação de mais de uma pessoa e subtração de arma de fogo.