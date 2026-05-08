08 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SÃO PAULO

Bandidos fazem PMs de reféns durante roubo de caminhão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Campo Grande News
O veículo transportava peças de cenografia da Fundação de Cultura do MS e já foi recuperado.
O veículo transportava peças de cenografia da Fundação de Cultura do MS e já foi recuperado.

Dois policiais militares de Mato Grosso do Sul foram feitos reféns durante o roubo de um caminhão oficial na madrugada desta quinta-feira (7), em São Paulo. O veículo transportava peças de cenografia da Fundação de Cultura do estado e já foi recuperado.

Segundo informações da corporação, os militares precisaram parar o caminhão após suspeita de problema mecânico. Neste momento, três homens armados abordaram os policiais e anunciaram o assalto.

Os criminosos levaram o caminhão, a carga e objetos pessoais dos agentes. A ocorrência foi registrada em São Paulo como roubo com participação de mais de uma pessoa e subtração de arma de fogo.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo auxiliou no atendimento da ocorrência.

A PM do Mato Grosso do Sul informou que acompanha as investigações em conjunto com as forças de segurança paulistas. A corporação não detalhou se as armas dos policiais foram levadas pelos criminosos.

Com informações do Campo Grande News

Comentários

Comentários