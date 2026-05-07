Policiais civis atingiram uma criança de 6 anos com um tiro durante uma operação que tentava prender o pai dela sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (6). O homem, de 28 anos, já era investigado por suposta ligação com o tráfico de drogas.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia que poderia levar a uma prisão em flagrante e decidiu fazer uma operação por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).