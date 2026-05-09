O aumento de golpes digitais ocorre ano após ano e preocupa tanto usuários da rede quanto os legisladores. No dia 04/05/2026 a Lei nº 15.397/2026 foi sancionada pelo presidente da república e endureceu as penas, na tentativa de ampliar o combate a crimes cada vez mais presentes no dia a dia da população.

O que mudou?

A nova lei traz alterações importantes no Código Penal, com aumento de penas para crimes como furto, roubo e estelionato, especialmente quando envolvem dispositivos eletrônicos ou meios digitais. Entre os pontos que mais chamam atenção está o endurecimento das punições para furtos e roubos de celulares, que passam a ter tratamento mais severo. Isso porque o prejuízo não se limita ao aparelho, mas atinge também aplicativos bancários, redes sociais e dados pessoais, transformando o celular em uma verdadeira porta de entrada para fraudes ainda maiores.