A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga uma mulher suspeita de matar um cachorro com uma picareta em Porto Alegre.

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Ela foi presa em flagrante sob suspeita de maus-tratos na segunda-feira (4), após a polícia receber um vídeo do ataque, praticado em novembro de 2025. As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança da própria casa e estavam armazenadas em nuvem.