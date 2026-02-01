O advogado de duas das famílias de jovens suspeitos no caso da morte do cão Orelha em Santa Catarina, Rodrigo Duarte da Silva, afirmou esperar que "os depoimentos sejam colhidos o quanto antes e que a verdade venha à tona". A declaração foi dada ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (1º).

"E a partir daí [da verdade], [que] todos os adolescentes que não têm culpa alguma no caso sejam publicamente inocentados, e se eventualmente algum deles tiver alguma parcela de contribuição com qualquer maus-tratos ou com qualquer pequeno delito de quiosque ou de caminhar nas ruas etc., que eles sejam, sim, responsabilizados. Mas, na medida da sua culpabilidade", disse Rodrigo Duarte da Silva ao programa.

O que diz a polícia sobre o caso?

A Polícia Civil já cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos adolescentes, analisou imagens de câmeras de segurança e colheu depoimentos de testemunhas.