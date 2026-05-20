Antes que a integração dos atendimentos se tornasse comum na cirurgia plástica, o Dr. Gerson Luiz Julio já adotava esse formato. O médico estruturou no Cambuí, em 2003, a clínica de cirurgia plástica que leva o seu nome e que concentra, em um único endereço a avaliação, os procedimentos e o acompanhamento dos pacientes.

Formado e pós-graduado pela Unicamp, onde também concluiu o mestrado em cirurgia, o especialista mantém uma prática orientada por critérios técnicos e controle direto sobre os processos envolvidos. Esse modelo levou ao reconhecimento internacional da clínica, primeira da América Latina a obter certificação de segurança do paciente pela QUAD A, renovada anualmente desde 2009. Gerson Julio atua também no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Acompanhe o Instagram: @dr.gersonjulio