19 de maio de 2026
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MOSTRA

Exclusividade na Campinas Decor


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Divulgação

O Grupo GM7 integra a edição de 30 anos da Campinas Decor como responsável pela operação e comercialização exclusiva de mídia DOOH no evento. Com presença estratégica, a empresa leva painéis de LED de última geração posicionados em pontos de grande circulação, como corredores e áreas de espera de elevadores, ampliando a visibilidade das marcas e promovendo conexão direta com um público qualificado. A iniciativa reforça o papel da tecnologia na experiência da mostra, agregando dinamismo e protagonismo às marcas participantes. A mostra fica em exposição até 7 de junho.

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