O decorado do Belgravia está aberto para visitação! O lançamento da Plaenge no bairro Nova Campinas é um projeto residencial de alto padrão que combina inspiração londrina, funcionalidade e valorização urbana. Para conhecer mais sobre a proposta, conheça o decorado! Fica na central de vendas da Plaenge, na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 765, também na Nova Campinas, em Campinas.