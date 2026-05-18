19 de maio de 2026
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VISITAÇÃO

Decorado do Belgravia: funcional e inspirador


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Divulgação

O decorado do Belgravia está aberto para visitação! O lançamento da Plaenge no bairro Nova Campinas é um projeto residencial de alto padrão que combina inspiração londrina, funcionalidade e valorização urbana. Para conhecer mais sobre a proposta, conheça o decorado! Fica na central de vendas da Plaenge, na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 765, também na Nova Campinas, em Campinas.

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