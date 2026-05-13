Cada rosto tem sua própria história estética. A radiologista Fernanda Bacchi observa que o ultrassom dermatológico de alta frequência se tornou uma ferramenta importante para identificar preenchimentos antigos e compreender melhor a estrutura da pele antes de novos procedimentos. Com sua expertise e equipamento, ela pode ajudar na orientação de dermatologistas e cirurgiões plásticos para os próximos passos para ações de rejuvenescimento de seus pacientes. Conheça mais: @febacchi
13 de maio de 2026
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