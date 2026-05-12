A AMZ parabeniza o Grupo GM7 por mais uma conquista: a empresa de mídia acaba de ampliar sua presença com um novo ponto de veiculação de suas telas, no Winner Mall, em Paulínia. Referência em Digital Signage no Brasil, o Grupo GM7 segue expandindo sua atuação com soluções que conectam tecnologia, conteúdo e experiência, transformando ambientes comerciais e fortalecendo a comunicação com o público.