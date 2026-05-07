A Justiça decretou nesta quinta-feira (7) a prisão preventiva da empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, investigada por agredir uma empregada doméstica grávida de 19 anos em Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís.
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Segundo a Polícia Civil, a jovem denunciou ter sido espancada após ser acusada de furtar joias da patroa. Ela relatou puxões de cabelo, socos, tapas e ameaças de morte enquanto tentava proteger a barriga, já que está grávida de cinco meses. O anel procurado foi encontrado depois em um cesto de roupas.
A vítima afirmou ainda que um homem participou das agressões. Em áudios anexados ao inquérito, a empresária descreve as agressões e diz que a doméstica “não era para ter saído viva”. Em outra gravação, ela afirma que não foi levada à delegacia porque conhecia um policial militar.
Após a divulgação dos áudios, quatro policiais militares que atenderam a ocorrência foram afastados das funções. A Polícia Civil informou que a empresária não foi localizada para intimação e segue sendo procurada.
A jovem declarou que trabalhava cerca de 10 horas por dia, acumulando funções domésticas e cuidados com uma criança, e recebeu R$ 750 por pouco mais de duas semanas de serviço.
A Ordem dos Advogados do Brasil classificou o caso como tortura agravada, além de lesão corporal, ameaça e calúnia. Carolina Sthela afirmou, por nota, que colabora com as investigações e negou qualquer tentativa de se furtar ao processo.
A polícia informou ainda que a empresária responde a mais de dez processos e já foi condenada anteriormente por acusação falsa de roubo contra uma ex-babá.
Com informações do g1.