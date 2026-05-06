06 de maio de 2026
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PELAS COSTAS

Cliente esfaqueia cabeleireiro porque não gostou da franja; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a cliente se aproxima do profissional.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a cliente se aproxima do profissional.

Uma mulher de 27 anos foi presa na terça-feira (5) após atacar um cabeleireiro com faca num salão na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a cliente se aproxima do profissional, que atendia outra pessoa, e o atinge pelas costas. Funcionários e seguranças contiveram a agressora logo após o golpe.

Segundo relato da própria mulher em vídeo, ela se irritou com o corte de franja e afirmou que o resultado “estava parecendo o Cebolinha”. Ela também disse que tentou contato com o salão por mensagem antes do ataque e admitiu ter feito ofensas ao profissional.

A vítima, identificada como Eduardo Ferrari, sofreu um corte leve nas costas e não corre risco. Ele afirmou que a agressão foi uma tentativa de homicídio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares atenderam a ocorrência e a mulher confessou o crime. Ela vai responder por lesão corporal e ameaça. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal, e a perícia foi acionada.

Com informações do g1.

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