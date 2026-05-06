Uma mulher de 27 anos foi presa na terça-feira (5) após atacar um cabeleireiro com faca num salão na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a cliente se aproxima do profissional, que atendia outra pessoa, e o atinge pelas costas. Funcionários e seguranças contiveram a agressora logo após o golpe.