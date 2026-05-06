Após eliminar o Bayern de Munique, Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, comemorou a ida à final da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo.

Marquinhos afirmou que passou por momentos difíceis no PSG e ressaltou a raridade que é chegar a duas finais de Champions em sequência. "Uma vez já é difícil; uma segunda vez seguida é ainda mais difícil", disse.

O brasileiro também elogiou o Bayern e disse que o time alemão tirou o PSG da 'zona de conforto'. "O confronto com o Bayern foi um dos mais difíceis. Eles nos testaram em tudo: jogar adiantado, sair no contra-ataque, ter a posse de bola... Eles nos tiraram da nossa zona de conforto", afirmou.