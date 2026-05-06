Flamengo e Grêmio anunciaram nesta quarta-feira (6), um novo acordo com a Libra, válido até 2029, que prevê o aumento da participação dos clubes nas receitas de audiência.

O novo acordo segue um critério diferente para o rateio da verba de audiência entre os clubes e aumenta a participação de Flamengo e Grêmio nas receitas.

A verba de audiência está prevista no contrato entre os clubes da Libra e a Globo e corresponde a 30% do valor fixo que os clubes recebem pelos direitos de transmissão.