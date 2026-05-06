Abel Ferreira e Flaco López vivem entre tapas e beijos no Palmeiras. Nesta terça-feira (5), na vitória do Alviverde contra o Sporting Cristal, pela Copa Libertadores, o técnico mostrou o dedo do meio para o argentino e escreveu mais um capítulo dessa novela.

O atacante de 25 anos é artilheiro isolado da equipe no ano, mas ainda dá "dores de cabeça" ao treinador.

O que aconteceu

Flaco chegou ao Palmeiras em 2022, mas demorou para dar a resposta dentro de campo. O clube traçou um plano para o jogador passar por uma transformação física, impulsionada por um trabalho intenso de nutrição e preparação física.