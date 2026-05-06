Dois dias após uma briga no centro de treinamento do Santos que teve consequências jurídicas, Neymar e Robinho Júnior foram ao Estádio Monumental Río Parapití na noite de terça-feira (5), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Neymar marcou no empate por 1 a 1 com o pequeno Deportivo Recoleta e abraçou o jovem companheiro na celebração do gol.

Terminado o jogo, válido pela Copa Sul-Americana, ambos deram declarações de que "está tudo resolvido". Mas ficou claro que nem tudo está tão resolvido assim. O garoto de 18 anos achou absurdo o tapa na cara que levou. O veterano de 34 considerou inaceitável que o entrevero tenha sido divulgado e saído dos limites do centro de treinamento.

"Foi isso", respondeu o jovem, questionado sobre a possibilidade de a humilhação do bofetão ter sido o motivo de sua reação, com notificação extrajudicial ao clube e exigência de uma sindicância e de exposição das imagens. "Ele viu na hora que tinha passado da medida. Pediu desculpas diversas vezes, e eu já falei que as desculpas estão aceitas."