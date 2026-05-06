O Vasco venceu o Audax Italiano de virada por 2 a 1 nesta quarta (6), em jogo válido pela quarta rodada do grupo G da Copa Sul-Americana no Estádio Bicentenário, em Santiago (CHI).

O resultado coloca o cruzmaltino na liderança do grupo com sete pontos.

O Vasco saiu atrás após gol contra de Saldívia, em recuo mal feito, com quatro minutos de jogo.