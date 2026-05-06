A queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas, na região centro-sul de Belo Horizonte, na segunda (4) provocou uma crise no abastecimento de água, deixando cerca de 700 bairros da capital e da região metropolitana sem fornecimento ao longo desta quarta-feira (6).

O caso mobilizou a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) equipes técnicas e órgãos de fiscalização, além de gerar transtornos para milhares de moradores. A previsão é que o abastecimento de água seja normalizado até o final de quinta (7).

Segundo a Arsae-MG (Agência Reguladora de Água e Energia de Minas Gerais), uma fiscalização antecipada será realizada na estrutura da adutora para investigar como o animal conseguiu acessar a tubulação, verificar possíveis falhas na vedação e avaliar as condições de segurança do sistema.