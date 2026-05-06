O velório da coordenadora de ensino Alzenir Pereira da Silva, 52, reuniu um pequeno grupo de amigos e familiares na casa onde ela morava no bairro Cidade Nova, em Rio Branco (AC). Ela foi uma das duas funcionárias mortas por um estudante de 13 anos durante um ataque a tiros na escola. O adolescente foi apreendido. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Dona Zena, como era conhecida, trabalhava no colégio havia 19 anos. Ela deixa dois filhos e seis netos. Uma das filhas, Taciane, está grávida de nove meses.

Casado com Alzenir há 33 anos, Roberto Silva descreveu a esposa como insubstituível e carinhosa. "Ela era minha base, era meu tudo, era manutenção de tudo que eu fazia", contou. "Era uma boa mãe, uma boa avó, uma ótima esposa. Nenhuma pessoa vai substituir ela, nem chega nem nos pés dela. Está para nascer uma pessoa igual ela".