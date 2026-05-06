A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), voltada ao incentivo da produção, processamento e transformação desses minerais no Brasil. A proposta seguirá agora para análise do Senado Federal.

O texto aprovado é um substitutivo apresentado pelo deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) ao Projeto de Lei 2780/24, de autoria do deputado federal Zé Silva (União Brasil-MG) e outros parlamentares.

Os minerais considerados críticos e estratégicos são utilizados na fabricação de tecnologias como smartphones, baterias, carros elétricos, computadores e equipamentos militares.