A Argentina vive um aumento no número de casos de hantavírus em 2026, mas especialistas e autoridades sanitárias afastam, por ora, a hipótese de um surto no país.

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (6) que vai capturar e examinar roedores em Ushuaia, no extremo sul do país, de onde partiu o cruzeiro MV Hondius em 1º de abril, com 149 passageiros de 23 nacionalidades. Três pessoas que estavam a bordo morreram.

A pasta disse ainda que vai reconstruir o itinerário do casal holandês, os primeiros passageiros que morreram. O casal passou pelo Chile antes de chegar à Argentina.