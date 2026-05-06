Um funcionário da ViaMobilidade morreu na madrugada desta quarta-feira (6) após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço de manutenção programada na rede aérea da linha 9-esmeralda de trens, na região da estação Morumbi, em São Paulo.

De acordo com a concessionária, o acidente aconteceu por volta de 1h20. O colaborador foi identificado como Adriano Alves Ferreira, 43. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a ViaMobilidade lamentou o falecimento do colaborador e informou que as circunstâncias do acidente seguem em apuração pelas autoridades competentes, com acompanhamento integral da concessionária.