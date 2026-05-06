O pastor Alan Chaves gritou com um fiscal na praia de Balneário Camboriú (SC), na terça-feira (5), ao ser advertido a interromper uma pregação no local.
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O religioso de origem nordestina, que já pregava em voz alta, questionou a orientação recebida, pedindo explicações sobre a proibição e sobre onde estaria a lei que impediria a atividade. Durante o bate-boca, também comparou a situação com o uso de som alto na praia, citando músicas como funk, do qual "ninguém reclamaria".
Em geral, municípios podem impor regras sobre uso de som, organização de atividades e perturbação do sossego. Normas locais e a Lei de Contravenções Penais permitem fiscalização quando há barulho excessivo, independentemente do conteúdo.
Em 2024, o mesmo pastor publicou vídeo em que é retirado do Muro das Lamentações, em Israel, após começar a pregar sobre Jesus Cristo. Ele disse que foi perseguido por judeus e expulso.