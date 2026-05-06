Algumas iniciativas profissionais nascem de vivências que mudam o rumo da vida. No caso da nossa cliente Daniele Alaite Chaves, fisioterapeuta e diretora da Palliative Care, sua experiência virou até livro! Ela é coautora do livro Jornadas que transformam mulheres – vidas, negócios e carreiras, que será lançado no dia 8 de maio, às 19h, na Livraria Drummond, em São Paulo. Um pouco de spoiler: o processo de cuidar dos próprios pais idosos evidenciou lacunas na assistência e levou à criação da Palliative Care, hoje dedicada ao acompanhamento especializado e ao suporte a famílias em momentos delicados. A participação na obra traz esse percurso para o papel, conectando prática profissional e experiência pessoal neste tema que ainda precisa de mais espaço no debate público.

Lançamento: 08/05, às 19h

Livraria Drummond – Av. Paulista, 2073, São Paulo