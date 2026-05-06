06 de maio de 2026
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INTERNADO PELOS PAIS

Médico denuncia internação forçada após assumir ser gay

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Governo do Piauí/Imagem ilustrativa
De acordo com a defesa, o médico foi imobilizado por funcionários da clínica dentro da casa dos pais e levado em uma ambulância.
De acordo com a defesa, o médico foi imobilizado por funcionários da clínica dentro da casa dos pais e levado em uma ambulância.

Um médico de 27 anos afirma que foi internado sem consentimento em uma clínica de reabilitação em Teresina (PI), onde permaneceu por cerca de 40 dias sem contato externo. Segundo ele e a defesa, a internação veio depois que ele revelou aos pais que é gay.

De acordo com a defesa, o médico foi imobilizado por funcionários da clínica dentro da casa dos pais e levado em uma ambulância. Durante o período internado, ele relata que teve documentos e celular retidos, recebeu medicação sem autorização e passou por avaliação psiquiátrica dias depois, que o classificou como dependente químico, sem exame toxicológico.

A defesa afirma que tentou habeas corpus e, depois, foi até a clínica com a polícia, onde houve resistência para acesso ao paciente. O caso foi levado à delegacia, e um delegado avaliou inicialmente que a internação poderia se enquadrar na lei, entendimento contestado pela advogada.

O médico deixou a delegacia sem restrições. Após repercussão, os pais solicitaram o fim da internação e devolveram os pertences. Ministério Público, CRM, Polícia Civil e a clínica não se manifestaram até a publicação desta matéria.

Com informações do Metrópoles.

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