O empresário e filantropo Ted Turner morreu aos 87 anos nesta quarta-feira (6), cercado pela família, segundo comunicado da Turner Enterprises. Ele criou a CNN, primeiro canal de notícias 24 horas, lançado em 1º de junho de 1980.

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Nascido em Ohio e radicado em Atlanta, Turner construiu um império de mídia que incluiu a primeira “superstation” da TV a cabo e canais voltados a filmes e animação, além de investir em equipes esportivas como o Atlanta Braves. Conhecido pelo estilo direto, ganhou projeção internacional ao apostar em transmissão contínua de notícias em tempo real.