O empresário e filantropo Ted Turner morreu aos 87 anos nesta quarta-feira (6), cercado pela família, segundo comunicado da Turner Enterprises. Ele criou a CNN, primeiro canal de notícias 24 horas, lançado em 1º de junho de 1980.
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Nascido em Ohio e radicado em Atlanta, Turner construiu um império de mídia que incluiu a primeira “superstation” da TV a cabo e canais voltados a filmes e animação, além de investir em equipes esportivas como o Atlanta Braves. Conhecido pelo estilo direto, ganhou projeção internacional ao apostar em transmissão contínua de notícias em tempo real.
A proposta enfrentou desconfiança inicial, mas se consolidou ao longo dos anos. Durante a Guerra do Golfo, a cobertura ao vivo reforçou o impacto do modelo. Em 1991, Turner foi eleito “Homem do Ano” pela revista Time.
Ele vendeu seus negócios à Time Warner em 1996 e deixou a operação posteriormente, mantendo a CNN como principal legado. Também atuou como filantropo, com doações bilionárias e iniciativas ligadas à Organização das Nações Unidas, além de projetos ambientais.
Turner revelou em 2018 diagnóstico de demência por corpos de Lewy e, em 2025, foi hospitalizado com pneumonia leve. Ele deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.
Com informações da CNN.