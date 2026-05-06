O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quarta-feira (6) para os Estados Unidos, onde se reúne com o presidente Donald Trump. A viagem parte de Brasília às 13h, com chegada prevista a Washington por volta das 20h10, no horário de Brasília.

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O encontro entre os dois líderes será realizado amanhã (7), no Salão Oval da Casa Branca, com duração estimada de uma hora. Após a reunião, está previsto almoço com integrantes das equipes de governo dos dois países.