O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quarta-feira (6) para os Estados Unidos, onde se reúne com o presidente Donald Trump. A viagem parte de Brasília às 13h, com chegada prevista a Washington por volta das 20h10, no horário de Brasília.
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O encontro entre os dois líderes será realizado amanhã (7), no Salão Oval da Casa Branca, com duração estimada de uma hora. Após a reunião, está previsto almoço com integrantes das equipes de governo dos dois países.
Entre os principais temas da agenda está a exploração de minerais críticos no Brasil, com possibilidade de investimentos públicos norte-americanos de até R$ 12 bilhões. A maior parte dos recursos está vinculada ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos, com foco em tecnologias estratégicas.
Também entram na pauta questões de segurança pública e impactos de medidas tarifárias adotadas pelos EUA. O governo brasileiro busca ampliar a cooperação no combate ao crime organizado transnacional e discutir efeitos econômicos ainda presentes após a revisão de tarifas.
A reunião havia sido planejada no início do ano, mas foi adiada em função da guerra no Oriente Médio.
Com informações do SBT News.