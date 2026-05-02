Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) aponta cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2026 em dez estados, com diferenças de desempenho entre os candidatos conforme a região.

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Na simulação entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o senador aparece à frente em cinco estados: