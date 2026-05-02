Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) aponta cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2026 em dez estados, com diferenças de desempenho entre os candidatos conforme a região.
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Na simulação entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o senador aparece à frente em cinco estados:
Rio Grande do Sul (57% a 31%), Paraná (50% a 30%), Goiás (47% a 34%), São Paulo (47% a 35%) e Rio de Janeiro (45% a 32%).
Lula lidera na Bahia (55% a 22%), Pernambuco (57% a 23%), Ceará (56% a 28%) e Pará (43% a 36%).
Em Minas Gerais, há vantagem numérica do petista, com 39% contra 36%.
No cenário contra Romeu Zema (Novo), há empate técnico em Minas Gerais (38% a 37%), São Paulo (36% a 35%), Goiás (35% a 33%), Paraná (32% a 29%) e Rio Grande do Sul (30% a 30%).
Lula lidera no Pará (42% a 24%), Rio de Janeiro (32% a 23%) e nos estados do Nordeste, como Ceará (58% a 17%), Pernambuco (60% a 13%) e Bahia (56% a 13%).
Na disputa com Ronaldo Caiado (PSD), o governador lidera em Goiás (51% a 26%). Em São Paulo, há equilíbrio (35% a 34% para Lula), assim como no Paraná (32% a 29%) e no Rio Grande do Sul (32% a 29%).
Lula aparece à frente em Minas Gerais (38% a 26%), Pará (43% a 25%), Rio de Janeiro (32% a 22%) e nos estados nordestinos, como Pernambuco (56% a 17%), Ceará (57% a 17%) e Bahia (56% a 15%).
A pesquisa ouviu 11.646 pessoas entre 21 e 28 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em São Paulo e de 3 pontos nos demais estados, com nível de confiança de 95%.