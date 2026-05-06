Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) mostra que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é maior que a aprovação em seis dos dez estados analisados. Os maiores índices negativos aparecem no Paraná (60%), Goiás (61%) e São Paulo (58%).
Nos estados do Nordeste, os índices são inversos. Pernambuco registra 61% de aprovação e 32% de desaprovação, seguido pela Bahia, com 60% de aprovação e 33% de desaprovação, e Ceará, com 58% de aprovação e 35% de desaprovação. No Pará, os números são 49% de aprovação e 45% de desaprovação.
Na média dos estados pesquisados, Lula tem 43% de aprovação e 52% de desaprovação.
Veja os números por estado:
Pernambuco - 61% aprova / 32% desaprova / 7% não sabe ou não respondeu
Bahia - 60% aprova / 33% desaprova / 7% não sabe ou não respondeu
Ceará - 58% aprova / 35% desaprova / 7% não sabe ou não respondeu
Pará - 49% aprova / 45% desaprova / 6% não sabe ou não respondeu
Minas Gerais - 44% aprova / 54% desaprova / 2% não sabe ou não respondeu
Brasil - 43% aprova / 52% desaprova / 5% não sabe ou não respondeu
Rio de Janeiro - 38% aprova / 56% desaprova / 6% não sabe ou não respondeu
Rio Grande do Sul - 38% aprova / 56% desaprova / 6% não sabe ou não respondeu
Goiás - 37% aprova / 61% desaprova / 2% não sabe ou não respondeu
São Paulo - 37% aprova / 58% desaprova / 5% não sabe ou não respondeu
Paraná - 34% aprova / 60% desaprova / 6% não sabe ou não respondeu
O levantamento ouviu 11.646 pessoas entre os dias 21 e 28 de abril, com entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em São Paulo e 3 pontos nos demais estados.
Na avaliação do governo, a média geral indica 31% de avaliação positiva, 26% regular e 42% negativa. Pernambuco tem o melhor desempenho, com 47% de avaliação positiva, enquanto Goiás registra o maior índice negativo, com 49%.