Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) mostra que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é maior que a aprovação em seis dos dez estados analisados. Os maiores índices negativos aparecem no Paraná (60%), Goiás (61%) e São Paulo (58%).

Nos estados do Nordeste, os índices são inversos. Pernambuco registra 61% de aprovação e 32% de desaprovação, seguido pela Bahia, com 60% de aprovação e 33% de desaprovação, e Ceará, com 58% de aprovação e 35% de desaprovação. No Pará, os números são 49% de aprovação e 45% de desaprovação.

Na média dos estados pesquisados, Lula tem 43% de aprovação e 52% de desaprovação.

Veja os números por estado: