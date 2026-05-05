Uma veterinária foi presa por suspeita de manipular e vender xampu de cavalo para uso em humanos, em Campo Grande (MS).

Raylane Diba Ferrari, 29, foi presa ontem, no bairro Universitário, onde ela mantém um petshop. Além de veterinária, ela também atuava como influenciadora digital, com mais de 500 mil seguidores, e usava seus perfis na internet para divulgar os produtos que vendia.

Veterinária é suspeita de manipular xampu usado em cavalo para a fabricação de produtos de tratamento capilar em humanos. Os produtos manipulados recebiam cerca de sete mililitros de um suplemento injetável de uso veterinário e depois eram comercializados nas redes sociais, segundo informações da Polícia Civil sul-mato-grossense.