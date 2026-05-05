Atlético-MG bobeia no fim e cede empate ao Juventud
| Tempo de leitura: 2 min
O Atlético-MG empatou com o Juventud (URU) por 2 a 2, gols de Minda e Vitor Hugo para os mineiros e Lago e Pérez para os uruguaios, em jogo realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Com o resultado, o Atlético-MG fica em terceiro no grupo B com quatro pontos, e atualmente está fora até dos playoffs do torneio.
O Atlético tinha 2 a 0 a seu favor e em 10 minutos, sofreu o empate da equipe uruguaia.
O time mineiro abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com gol de cobertura de Minda.
A equipe do Brasil ampliou com 31 do segundo tempo em cabeçada de Vitor Hugo após cobrança de escanteio.
O Juventud diminuiu no lance seguinte em gol de Lago, que desviou bola cruzada
O empate veio aos 41 minutos em cabeçada de Pérez.
O próximo jogo do Atlético na competição é contra o Cienciano no dia 21 de maio.
Principais lances
Aos dois minutos de jogo, Lodi cruzou para o meio da área e Casierra chegou chutando, a bola bateu na zaga e foi para escanteio.
Com sete minutos, em bola levantada na área, Cruz chutou rasteiro e a bola passou perto do gol atleticano.
Quatro minutos depois, Roldán recebeu no meio da área e tocou de letra, a bola acabou indo na rede pelo lado de fora.
Aos 16 minutos, Roldan aproveitou sobra de bola na entrada da pequena área e tocou pro gol, caído, Everson defendeu com a ponta do pé.
Com 36, o Atlético teve escanteio e o goleiro afastou. Minda estava bem posicionado na entrada da área e tocou por cobertura para fazer 1 a 0 para o Atlético.
Aos quatro minutos do segundo tempo, Cassierra foi lançado por Minda na área e, com o goleiro caído, ele chutou em cima de Sosa e a bola foi para escanteio.
Em cobrança de escanteio aos 31 minutos do segundo tempo, Scarpa cruzou na primeira trave e Vitor Hugo se antecipou para cabecear e fazer 2 a 0 para o Atlético.
Logo no lance seguinte ao segundo atleticano, Cruz cruzou na área, Vitor Hugo foi furar ao tentar afastar e Lago desviou com o pé de apoio para diminuir o placar.
Aos 41 minutos, Chagas cruzou da direita e Pérez subiu livre para cabecear e empatar o jogo.