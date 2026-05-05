O conglomerado de redes sociais Meta anunciou, nesta terça-feira (5), que começará a analisar altura e estrutura óssea dos seus usuários em fotos publicadas no Instagram a fim de dividir os perfis em faixas etárias. A tecnologia chega a Brasil, Estados Unidos e União Europeia, após testes em Austrália, Reino Unido e Canadá.

Quem tiver menos de 13 anos terá o perfil deletado, como determinam as normas da comunidade das plataformas do grupo. Hoje, a idade nas plataformas da big tech é autodeclarada e a obrigação de verificar a faixa etária dos usuários no Brasil terá início apenas no segundo semestre do ano que vem. A medida, diz comunicado da Meta, é um esforço para garantir que menores de idade tenham experiências seguras e positivas.

A medida serve como resposta a uma série de medidas governamentais para restringir o acesso de menores de idade às redes sociais e a processos judiciais nos EUA que mostraram a estratégia da big tech de se expandir entre jovens.