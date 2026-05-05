O Grêmio venceu o Deportivo Riestra, da Argentina, por 3 a 0, e recuperou fôlego na Copa Sul-Americana. O destino do jogo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição, parecia escrito nas estrelas: Carlos Vinícius fez, de pênalti, o gol que abriu a vitória para o time brasileiro.

Após o pesadelo dos três pênaltis perdidos em sequência contra o Montevideo City Torque-URU, na semana passada, o atacante recebeu a chance da redenção. E dessa vez, fez tudo diferente: não escolheu canto, esperou o goleiro cair e fez a cobrança de segurança, no meio do gol, para abrir o placar na Argentina.

Os gringos do Grêmio brilharam. Amuzu fez ótima partida, teve iniciativa no ataque e recebeu passe açucarado de Gabriel Mec para fazer 2 a 0. Depois, o dinamarquês Braithwaite entrou em seu lugar e anotou um golaço, encerrando um jejum de nove meses.