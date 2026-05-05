A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (5) o concurso 3004 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 7.078.285,80. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 36 milhões no sorteio de quinta (7).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59.

Houve 32 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 39.390,35. Outras 2.740 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 758,29.