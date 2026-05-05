Mega-Sena acumula e premiação pode chegar a R$ 36 milhões na 5ª
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A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (5) o concurso 3004 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 7.078.285,80. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 36 milhões no sorteio de quinta (7).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59.
Houve 32 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 39.390,35. Outras 2.740 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 758,29.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.