A Polícia Civil do Amazonas indiciou quatro pessoas pela morte do menino Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, que morreu em novembro de 2025 após receber adrenalina por via venosa. O inquérito do caso, concluído nesta semana, aponta que Benício morreu em decorrência de um erro médico.

A médica Juliana Brasil, responsável por receitar o uso do medicamento, vai responder pelos crimes de homicídio doloso com dolo eventual, fraude processual e falsidade ideológica.

Em nota, o advogado Sergio Figueiredo, responsável pela defesa da profissional, chamou a decisão do indiciamento de "precipitada e dissociada da realidade causal que culminou no lamentável óbito do menor Benício."