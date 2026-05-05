Preso na Bahia sob suspeita de envolvimento no estupro coletivo de duas crianças de 7 e 10 anos, Alessandro Santos, 21, chegou ao 63º DP (Vila Jacuí), na zona leste de São Paulo, no início da tarde de terça (5). Na entrada, um grupo de pessoas protestava contra ele.

Santos foi localizado e detido na última sexta (1º) por guardas-civis da cidade de Brejões, a cerca de 270 km de Salvador. Ele era alvo de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça paulista a pedido da polícia.

O voo com Santos saiu de Vitória da Conquista e pousou em Guarulhos por volta das 12h30.