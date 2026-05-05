O São Paulo informou, nesta terça-feira, que a viagem da delegação para o Chile, onde enfrenta o O'Higgins pela Copa Sul-Americana, precisou ser adiada por conta de um problema na aeronave que levaria o elenco.

Segundo nota oficial do clube, o avião apresentou falhas sistêmicas ainda no pátio do Aeroporto de Guarulhos, antes mesmo do embarque da equipe. Com isso, o voo foi remarcado para a tarde desta quarta-feira.

A mudança altera parcialmente a programação. O elenco treinará no CT da Barra Funda na manhã de quarta antes de seguir viagem. Inicialmente, estava previsto um trabalho no centro de treinamento da Universidad Católica, já em solo chileno.