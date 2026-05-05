Timmy, a baleia que foi libertada após passar mais de um mês encalhada no Mar Báltico, pode estar morta. O alerta foi feito por especialistas do Museu Oceanográfico Alemão.

A falta de sinais do rastreador instalado em Timmy após o resgate aumentou a suspeita de que o animal não tenha sobrevivido. Além disso, especialistas destacam que a baleia já estava debilitada devido ao tempo em que ficou presa em águas rasas.

"Como a baleia estava extremamente debilitada e encalhou repetidamente após tentativas anteriores de resgate em um curto período de tempo, é muito provável que ela não tivesse forças suficientes para nadar em águas profundas por muito tempo e, portanto, não esteja mais viva", disse o Museu Oceanográfico Alemão, em comunicado.