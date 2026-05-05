O Arsenal levou ao delírio os torcedores presentes no Emirates Stadium, em Londres, na noite de terça-feira (5), e avançou pela segunda vez em sua história à final do principal campeonato europeu. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid, obteve sua classificação para a decisão da edição 2025/26 da Champions League, contra Bayern ou Paris Saint-Germain, que jogam nesta quarta-feira, 6, às 16h, após um grande 4 a 5 para os franceses, na semana passada.

Após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, na semana passada, em Madri, o gol do atacante Bukayo Saka na partida de volta foi suficiente para definir a vaga. O placar foi definido em um rebote no finalzinho do primeiro tempo, e os donos da casa tiveram consistência para sustentar a vantagem após o intervalo.

A equipe do norte londrino, assim, está de volta à decisão após 20 anos. Em sua experiência anterior, a talentosa geração que tinha nomes como Thiery Henry, Sol Campbell, Ashley Cole, Fredrik Ljungberg, Gilberto Silva e Robert Pirès esteve perto do título no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.