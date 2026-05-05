05 de maio de 2026
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PRIMOGÊNITO

Filho da deputada Heloísa Helena morre aos 42 anos no Rio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@redesustentabilidade/Instagram
Nas redes sociais, a deputada lamentou a morte e agradeceu à equipe médica.
Nas redes sociais, a deputada lamentou a morte e agradeceu à equipe médica.

Sacha de Moraes Carvalho, filho mais velho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ), morreu aos 42 anos na segunda-feira (4), no Rio de Janeiro.

Segundo o partido Rede Sustentabilidade, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Sacha estava internado havia 10 dias no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Nas redes sociais, a deputada lamentou a morte e agradeceu à equipe médica. “Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer – Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar este mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos”, escreveu.

A cerimônia de despedida será realizada no Rio de Janeiro, e restrita à família.

Com informações do Metrópoles.

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