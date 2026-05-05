O produtor e diretor musical Augusto César Graça Mello, conhecido como Guto Graça Mello, morreu nesta terça-feira (5), aos 78 anos, no Rio de Janeiro.

Ele estava internado há mais de um mês no Hospital Barra D’Or, desde que sofreu uma queda. Segundo familiares, a causa da morte foi parada cardiorrespiratória.

Figura central da música na televisão brasileira, Guto foi responsável por trilhas sonoras de novelas marcantes e pela criação do tema de abertura do “Fantástico”. Ao longo da carreira, produziu mais de 500 discos de artistas da música popular brasileira.