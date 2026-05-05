05 de maio de 2026
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CASO RARÍSSMO

Dente nasce dentro do nariz de criança de 3 anos no Paraná

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Revista Crescer
Após exames, ficou constatado que de fato era um dente, em um caso considerado 'muito raro'.
Após exames, ficou constatado que de fato era um dente, em um caso considerado 'muito raro'.

Uma criança de 3 anos precisou ser submetida a uma cirurgia para retirar um dente que nasceu dentro do nariz, em Curitiba, em um caso considerado raro.

Mãe procurou ajuda ao notar uma "coisa branca e dura" na cavidade nasal da filha, relatou ao UOL a odontopediatra Juliana Yassue. Segundo a profissional, a mulher estava assustada com a descoberta e decidiu buscar ajuda de uma especialista.

Foi necessário realizar um raio-x para confirmar o diagnóstico. Após os exames, ficou constatado que de fato era um dente, em um caso considerado "muito raro", que atinge "menos de 1% da população", segundo Yassue, em linha com estudos já publicados sobre o tema.

Essa condição rara pode ser provocada por fatores como traumas no rosto e malformações congênitas. A menina atendida pela odontopediatra tem fissura labiopalatina e displasia craniofrontonasal, o que propiciou o surgimento do dente intranasal.

"A fissura labiopalatina e a displasia craniofrontonasal são malformações congênitas de crânio e face, ou seja, a criança nasceu com malformações no lábio e no palato, que é o céu da boca, e no crânio, na parte frontal. A fissura deixa a boca e o nariz abertos, fica uma comunicação, e, às vezes, por conta dessa malformação, o dente fica mal posicionado e propicia a nascer ali", disse Juliana Yassue, odontopediatra.

Principais sintomas dessa condição são sangramento, coriza e obstrução nasal. Em alguns casos, também é possível haver odor fétido, explica a especialista.

O dente intranasal da criança precisou ser extraído por meio de um procedimento cirúrgico, com equipe multidisciplinar e anestesia geral. A cirurgia foi considerada um sucesso e a criança já está em casa, recuperada e sem sequelas, contou Yassue.

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