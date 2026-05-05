Uma criança de 3 anos precisou ser submetida a uma cirurgia para retirar um dente que nasceu dentro do nariz, em Curitiba, em um caso considerado raro.

Mãe procurou ajuda ao notar uma "coisa branca e dura" na cavidade nasal da filha, relatou ao UOL a odontopediatra Juliana Yassue. Segundo a profissional, a mulher estava assustada com a descoberta e decidiu buscar ajuda de uma especialista.

Foi necessário realizar um raio-x para confirmar o diagnóstico. Após os exames, ficou constatado que de fato era um dente, em um caso considerado "muito raro", que atinge "menos de 1% da população", segundo Yassue, em linha com estudos já publicados sobre o tema.