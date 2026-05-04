Robinho Jr. notificou o Santos nesta segunda-feira (4) e acusou Neymar de agressão após o episódio no treino do último domingo. Representantes do jovem atacante solicitaram as imagens da atividade, depois de ouvirem de funcionários do clube que ela teria sido gravada.

O Santos tem 48 horas a partir de domingo (3) para mostrar as imagens do ocorrido.

O clube informou que abriu um "processo de sindicância interna para analisar o episódio". A determinação foi da presidência do clube.